Оглашение вердикта по делу об убийстве Немцова перенесено на 29 июня

Присяжные по делу об убийстве политика Бориса Немцова после восьми часов обсуждений не смогли огласить вердикт. Оглашение вердикта перенесено на 29 июня, передает «РИА Новости».

Половина присяжных выступили за снисхождение к одному или нескольким подсудимым, однако детали пока неизвестны.

Накануне стало известно, что присяжные по делу об убийстве Немцова во вторник ушли на обсуждение вердикта. В коллегию изначально вошли 22 человека (12 основных и 10 запасных), но в ходе процесса девять присяжных ее покинули, причем двое – в последний момент. Всего перед присяжными поставили 26 вопросов. По информации следствия, исполнителями убийства являются Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один подозреваемый – Беслан Шаванов - погиб при задержании.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора Султана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова). В суд Геремеев не явился. После задержания Дадаев и Анзор Губашев дали признательные показания, но позже от них отказались.

Немцова убили поздно вечером 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту.