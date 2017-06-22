Решение присяжных по делу об убийстве Немцова ожидается 27 июня

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде 27 июня вынесет вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. «Сегодня, получается, вердикт у вас не получится, поэтому сегодня я зачитаю лишь часть напутственного слова, а мы с вами продолжим во вторник», — обратился к присяжным судья Юрий Житников.

Он пояснил, что его напутственное слово займет не менее 1,5-2 ч, а для вынесения вердикта может понадобиться более трех часов. Таким образом, 27 июня Житников завершит свое напутственное слово, после чего коллегия присяжных удалится для вынесения вердикта по делу.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. 7 марта 2015 г. ФСБ сообщила о задержании подозреваемых. Ими оказались заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, а также Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев.