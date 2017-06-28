Песков: Поиски заказчиков убийства Немцова будут продолжаться

Поиски заказчиков громких убийствах, в том числе убийства Бориса Немцова, будут продолжены, но они могут быть долгими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, такой вопрос ему задали на брифинге 28 июня. В этот день присяжные должны продолжить обсуждение вердикта в отношении обвиняемых в совершении убийства Немцова.

«Эти дела относятся к категории наиболее сложных в раскрытии, потому что необходимо найти и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков подобных убийств», - сказал Песков. Он указал на важность неотвратимости наказания. Чиновник напомни, что Владимир Путин не раз отвечал на такие вопросы и говорил, что такие преступления «очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поиска преступников, этот процесс иногда занимает годы».

На большой пресс-конференции 17 декабря 2015 г. Путин выражал надежду, что убийство Немцова будет раскрыто, а виновные - наказаны. Он тогда напомнил, что долго расследовалось убийство Галины Старовойтовой, которая тоже была оппозиционным политиком. Путин сказал, что лично был знаком с Борисом Ефимовичем, отношения с ним не портил, наоборот, это Немцов выбрал путь политической борьбы и нападок. По словам президента, он не допускает возможности убийств политических оппонентов. Что касается подозреваемых, их с руководством Чечни никогда не обсуждал, это дело следствия, добавил он. «Никто никого прикрывать не будет, но нужно дождаться результатов суда», - сказал тогда президент.