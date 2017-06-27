Суд удалил двух присяжных из коллегии по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд удалил двух присяжных из коллегии по делу об убийстве Бориса Немцова перед началом обсуждения вердикта. Как сообщает ТАСС, судья Юрий Житников усомнился в объективности одной присяжной, которая скрыла от него судимости мужа. Еще один присяжный был удален по требованию прокуратуры и адвокатов.

«Когда я формировал коллегию, я спрашивал, есть ли среди вас или ваших родственников ранее судимые. Вы не отреагировали на этот вопрос, – сказал Житников первой присяжной. – Вместе с тем сегодня из правоохранительных органов пришла справка, в которой сказано, что ваш муж согласно проверке был ранее судим в 1981, 1986, 1995 и 1998 гг. Вы скрыли это от суда, что дает мне основания усомниться в вашей честности и беспристрастности». Он добавил, что то, что муж присяжной умер в 2013 г., не является основанием для сокрытия этой информации. ТАСС отмечает, что муж женщины был судим в том числе по тяжким статьям.

Претензии ко второму присяжному связаны с тем, что он пронес в совещательную комнату записи, содержащие информацию по делу, не исследованную в суде. «Присяжный не говорит нам, откуда у него эти записи. Сам он их составить не мог, так как они не исследовались в судебном процессе. Абсолютно точно, что ему их кто-то передал. Мы считаем, что присяжный должен быть исключен», – сказала прокурор Мария Семененко. Защита с этим согласилась. Судья Житников напомнил, что закон запрещает присяжному собирать доказательства и сведения по уголовному делу. Присяжный же заявил суду, что собирал сведения самостоятельно и не получал их ни от кого. Адвокат одного из подсудимых Анна Бюрчиева отметила, что никто из присяжных не является профессиональным юристом, но употребленные в этих записях фразы и речевые обороты явно показывают, что были составлены юристом.

Присяжные удалятся для вынесения вердикта после напутственного слова судьи.