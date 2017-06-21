Обвиняемые в убийстве Немцова попросили присяжных оправдать их

Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова попросили присяжных вынести оправдательный вердикт. Как сообщает ТАСС, они заявили это в последнем слове в Московском окружном военном суде.

«Я не был на этом преступлении, не совершал его, не организовывал. Мне очень стыдно за те показания, за свое малодушие», - заявил предполагаемый исполнитель преступления, заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Он поблагодарил присяжных за терпение и пожелал им здоровья, счастья и любви. «Коммерсантъ» в апреле опубликовал видео одного из первых допросов Дадаева, на котором тот признал вину в убийстве Немцова и объяснил, что так он отреагировал на то, что политик поддержал редакцию Charlie Hebdo и публикацию карикатур на пророка. Сделать это он готов был «ради Аллаха», но ему были предложены и деньги – 5 млн руб. 18 апреля в суде Дадаев от признаний отказался, заявив, что в день убийства Немцова болел дома.

Анзор Губашев заявил, что в ходе суда изменил отношение к Немцову и теперь считает его мужественным человеком. «Я бы хотел, чтобы вы передали матери убитого человека соболезнования и сказали огромное спасибо, что она вырастила такого мужественного сына. Я узнал это уже здесь, сидя в клетке. Я прочел книгу "Исповедь бунтаря", в которой он говорит о действующей власти. Очень был мужественный человек, за это мужество его и убили», - сказал он.

Также о своей невиновности заявили в последнем слове Шадид Губашев и Хамзат Бахаев.

Обвинение попросило вынести обвинительный вердикт.

Представители потерпевшей стороны - дочери политика Жанны Немцовой - адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров заявили, что ни следствию, ни обвинению не удалось доказать причастность Бахаева к преступлению, сообщает «Интерафкс».

После того как выступят все подсудимые, председательствующий Юрий Житников представит сторонам для обсуждения список вопросов, на которые члены коллегии должны будут ответить при вынесении вердикта. Обсуждение вердикта начнется 22 июня.