Путин: Россия будет наращивать потенциал, технические и оперативные возможности разведки

Результативная работа СВР является одной из гарантий суверенитета России и она будет наращивать возможности своей разведки, заявил президент России Владимир Путин.

«Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов, готовить молодые кадры», - сказал Путин, который приехал в среду в штаб-квартиру СВР, чтобы поздравить офицеров Службы с 95-летием нелегальной разведки.

По его словам, результативная работа всех российских спецслужб, и в частности СВР, является одной из важнейших гарантий «суверенного развития, безопасности и стабильности России».