Путин: иностранные спецслужбы пытаются повлиять на внутриполитические процессы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы пытаются повлиять на внутриполитические и общественные процессы в стране. «Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», – заявил президент во время выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки, куда он приехал, чтобы поздравить офицеров службы с 95-летием нелегальной разведки.

По словам Путина, иностранные спецслужбы используют «новые методы сбора и вброса информации, кибератаки», а также пытаются вербовать агентов, чтобы «получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России».