Путин пообещал и дальше наращивать военный потенциал России для защиты от агрессоров

Россия и дальше будет наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. «Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать военную организацию государства, - цитирует его ТАСС. - Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия».

Он отметил, что российская армия заметно укрепилась в последние годы, вырос профессионализм офицерского корпуса. Это «убедительно продемонстрировала и операция против террористов» в Сирии, добавил президент. По его словам, руководство России намерено продолжать «наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы».

По словам Путина, предстоит еще очень много сделать для укрепления всех силовых структур России, и он выразил надежду, что военные будут безупречно выполнять все поставленные задачи, честно и преданно служить России. Он предложил тост «за офицеров России, за продолжение победных традиций Вооруженных сил, за нашу великую Родину!»