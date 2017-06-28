Помощник президента нашел дешевые деньги для экономики

К работе с гособоронзаказом будет привлечена не только Росгвардия (справа на фото – ее директор Виктор Золотов), но и сугубо штатские люди (слева – Андрей Белоусов) Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во вторник на совещании у Владимира Путина его помощник Андрей Белоусов предложил дешевое финансирование экономики: нужно использовать средства гособоронзаказа. Сейчас в банках на особых счетах, где учитываются средства предприятий оборонного комплекса, находится 600 млрд руб. неснижаемых остатков, это сопоставимо с кредитами, выданными на гособоронзаказ, сообщил Белоусов, По сути, заявил помощник президента, эти средства стали для банков бесплатным ресурсом. «Предприятия говорят: поскольку для банков это бесплатный, я хочу это подчеркнуть, ресурс, банки платят по этим счетам предприятиям ноль процентов, то давайте мы за счет этого ресурса сформируем дешевые кредиты и на те же 600 млрд руб. будем выдавать кредиты под низкий процент», – предложил Белоусов.