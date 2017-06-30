Американские СМИ говорят о России в 353 раза больше, чем о налоговой реформе США

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга призвала журналистов уделять внимание не только теме вмешательства России в американские выборы, но и другим новостям. Это следует из стенограммы, опубликованной на сайте администрации США.

Сандерс привела статистику хронометража новостных сюжетов, показанных американским зрителям в вечерних новостях. Выяснилось, что теме налоговой реформы в среднем посвящается 1 минута, инфраструктуре – 3 минуты, об экономике и рабочих местах говорят 5 минут, о здравоохранении – 17 и, наконец, 353 минуты посвящается «атакам» на президента США Дональда Трампа и «продвижению ложных утверждений о России». Представитель Белого дома не уточнила авторство статистики, пояснив лишь, что речь идет о данных за последний месяц.