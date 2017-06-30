Западные эксперты не верят в улучшение отношений России и США

Разведка и службы безопасности России и США чрезвычайно недоверчиво относятся друг к другу Евгений Разумный / Ведомости

Борьба с терроризмом и сирийский вопрос – два пункта, по которым интересы России и США сходятся, но позиция Вашингтона в Сирии неконструктивна, заявил на открывшихся в четверг в Москве ежегодных Примаковских чтениях научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин: «Наши американские партнеры добавляют лишнего субстрата в благодатную сирийскую почву – нанесение ударов по позициям сирийской армии, которая как раз с террористами и борется, ослабляет фронт борьбы с ними. Опасно и вхождение в межмусульманский конфликт, символом чего стал визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, и мощная антииранская риторика».

Оба хороши И США, и Россия сейчас крайне непредсказуемы, что не сильно способствует решению проблемы терроризма, считает директор Французского института международных отношений Тома Гомар. При этом Россия больше подвержена угрозе терроризма, а для США выдерживать дистанцию во всех смыслах легче, добавляет эксперт.

США сложно выстраивать сотрудничество с Россией даже инструментально, убежден директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета Мэтью Барроуз: идеальным вариантом было бы проведение в конгрессе закона, который заложил бы правовую основу для такого сотрудничества, но сейчас представить такое крайне сложно. Трамп может обойти последние инициативы конгресса об ужесточении антироссийских санкций и издать президентский указ, к чему неоднократно прибегали предыдущие президенты, когда с конгрессом договориться не удавалось, но даже в этом случае в потенциальном сотрудничестве кроется опасность: если что-то в отношениях с Россией пойдет не так, Трамп может свой указ без зазрения совести и без консультаций с конгрессменами отменить, отмечает эксперт. Затрудняет сотрудничество сейчас и позиция Пентагона, который настроен к России критично.

Разведка и службы безопасности России и США чрезвычайно недоверчиво относятся друг к другу и это одно из главных препятствий для координации усилий, согласен директор по вопросам международной безопасности Королевского института оборонных исследований в Лондоне Раффаэлло Пантуччи. Преодолеть это противоречие представляется мало возможным, а потому надеяться на какое-то взаимодействие в ближайшие годы слишком оптимистично, полагает эксперт.

У ИГИЛ (запрещено в России) нет адвокатов в Москве и Вашингтоне, и в этом наши интересы сходятся, но потом начинаются серьезные проблемы – от создания бесполетных зон до понимания, как именно нужно достичь стабильности в регионе, считает директор Центра российских и евразийских исследований RAND Кэтрин Дейл: «США и Россия – важные, но всего лишь два из многих внутренних и внешних игроков, задействованных в конфликте в Сирии. Помимо этого на совместную борьбу с терроризмом возлагают слишком большие ожидания, думают, что через это получится вообще исправить российско-американские отношения, но это не так».