Пентагон интерпретировал отношение администрации Путина к США

В Кремле считают, что США готовят смену правящего режима в России, говорится в докладе разведывательного управления Пентагона «Российская военная держава - 2017», опубликованного на сайте ведомства. «В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в России; уверенность в этом укрепилась в связи с событиями на Украине», — говорится в документе. Авторы отмечают убежденность Москвы в том, что именно США спровоцировали «народное восстание», следствием которого стала отставка экс-президента Украины Виктора Януковича.

С момента возвращения в Кремль в 2012 г. президент Владимир Путин поставил перед собой цель возродить Россию как великую державу и построить мультиполярный мир, который сейчас слишком сильно склонился в сторону США, уверены авторы доклада. Они прогнозируют начало нового мирового идеологического противостояния, по аналогии с холодной войной.

Центральную роль в построении многополярной модели Москва отводит вооруженным силам, которые авторы доклада характеризуют как мобильные, сбалансированные, способные проводить весь спектр современных военных действий. «Москва, несомненно, рассматривает Соединенные Штаты и их партнеров по НАТО как угрозу безопасности России, ее геополитическим амбициям и, самое главное, сохранению власти Кремля». В попытках Вашингтона диктовать приемлемые международные нормы администрация Путина усматривает риск иностранного вмешательство в дела России.

Первым о докладе сообщило Associated Press, приведшее выдержки из документа еще до его опубликования. Агентство подчеркивает, что это первая за последние двадцать лет попытка оценить российско-американские отношения.

В документе также говорится, что Москва видит угрозу не только в США, но и в деятельности исламских боевиков и террористах, поскольку это может радикализировать ситуацию на Северном Кавказе и в других мусульманских центрах России.