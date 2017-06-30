Канада выделит $1,9 млн на расследование химической атаки в Сирии

Правительство Канады выделит 2,5 млн канадских долларов ($1,9 млн) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая представила доклад о фактах применения зарина в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. «Этот шаг отражает неизменную поддержку сирийского народа со стороны Канады. Бесстрашная и целенаправленная работа ОЗХО играет главную роль в установлении фактов применения химоружия в Сирии и избавления мира от этого бесчеловечного оружия», — сказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

В канадском МИДе также заявили, что помощь со стороны Оттавы позволит ОЗХО продолжить работу по сбору фактов о химических атаках в Сирии, которая в итоге должна привести «к полной ликвидации сирийской программы химического оружия».

В четверг ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому утверждается, что 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.