Расследование химатак в Сирии возглавит гватемалец

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш назначил гватемальца Эдмона Муле главой совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Муле сменит аргентинку Вирджинию Гамбу, которая руководила работой комиссии последние полтора года. Ранее она была назначена спецпредставителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Решение о назначении нового главы СМР было принято после консультаций с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджю, подчеркнул Дюжаррик.

Эдмон Муле ранее занимал пост начальника канцелярии генсекретаря Пан Ги Муна. В разные годы он занимал пост его помощника по вопросам миротворческих операций, а также руководил Миссией ООН по стабилизации Гаити. До прихода во всемирную организацию Муле работал дипломатом и также журналистом.