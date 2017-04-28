МИД усомнился в выводах французских спецслужб о применении Сирией зарина

Опубликованный в Париже доклад французских спецслужб о предполагаемом применении химического оружия в районе Хан-Шейхун провинции Идлиб в Сирии подвергся критике российского МИДа. Российские дипломаты считают, что на ряду с турецким и британским расследованием, французское свидетельствует либо о недоверии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), либо о попытках «повлиять на ее работу в нужном им направлении», следует из комментария внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты указывают на ряд «нестыковок». В частности, из доклада не ясно, «при каких обстоятельствах французская сторона получила пробы, отобранные, как утверждается, непосредственно на месте происшествия». Получается, что либо эксперты проникли в район, контролируемый запрещенной в России «Аль-Каидой», либо взяли образцы в другом месте, что ставит под сомнение достоверность выводов.

В докладе утверждается, что якобы примененный в Хан-Шейхуне зарин является продуктом сирийского производства, поскольку «рецептура» говорит об использовании методик, разработанных в сирийских лабораториях. Но «в «готовом» виде зарина в Сирии никогда не было», а мобильные установки для его производства были уничтожена, что подтвердила ОЗХО, указывают в российском МИДе.

«Единственным вещественным доказательством, на которое ссылаются авторы доклада, является начиненная зарином, судя по фотографии, ручная граната, которая якобы была сброшена с сирийского вертолета. Использование гранаты для применения зарина – это нечто новое. Аналогов этого за всю историю существования химоружия, насколько нам известно, не было. Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует», - говорится в заявлении.

Все эти вопросы свидетельствует «о невысоком качестве предпринятого расследования», уверены в МИДе. Дипломаты призывают «прекратить недостойные «политические игры» вокруг сирийского химического досье». В ведомстве считают, что для реконструкции событий в Хан-Шейхун было бы направление миссии ОЗХО на авиабазу «Шайрат», где якобы находился примененный зарин. Также подчеркивается, что группа экспертов должна формироваться на «как можно более широкой географической основе», в том числе из стран, «не ослепленных ненавистью к законному правительству Сирии».