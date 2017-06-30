Песков призвал быть осторожными «в связи с разными дождями»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге порекомендовал журналистам быть осторожнее «в связи с разными дождями». «Желаю всем сегодня хорошо поработать», — добавил пресс-секретарь, обращаясь к представителям СМИ.

Сегодня на Москву обрушилась сильная гроза с порывами ветра до 24 м/с, местами выпал град. Она пришла в регион с запада, сообщили в Гидрометцентре.

Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, оставлять автомобили в гаражах или вдали от шатких конструкций.