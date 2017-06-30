Госдума выбрала текст клятвы для вступления в российское гражданство

Рабочая группа Госдумы выбрала текст присяги для вступления в российское гражданство. «Мы посмотрели тексты, и есть текст, который решено было взять за основу, — это текст Павла Крашенинникова с доработками экспертов. Фракции поддержали», — приводит «РИА Новости» слова первого замруководителя комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

«РИА Новости» привело полный одобренный текст присяги со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова: «Я, (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Госдума рассматривала, но не приняла несколько вариантов текста клятвы, в том числе составленные при участии Владимира Жириновского и Ириной Яровой. В варианте ЛДПР содержались такие сентенции, как «пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны – России». В тексте Яровой содержалось обещание «сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы».