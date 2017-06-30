Движение поездов по МЦК восстановлено

Движение поездов по по часовой стрелке Московского центрального кольца (МЦК) восстановлено, сообщили в пресс-службе МЦК. Движение было нарушено из-за падения дерева на провода в районе станции «Белокаменная».

«Аварийно-восстановительные бригады закончили работать на месте падения дерева. Движение "Ласточек" по часовой стрелке восстановлено в штатном режиме - электропоезда делают остановки для посадки и высадки пассажиров на всех станциях. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД выводит на первый главный путь те электропоезда, которые следуют по третьему. Чтобы ввести движение в график, к выпуску на линию готовятся резервные составы», - говорится в сообщении в Twitter.