Электронные больничные получат равные права с бумажными с 1 июля

Положения законодательства России о придании электронным листам временной нетрудоспособности статуса, аналогичного статусу бумажных больничных листов, вступают в силу с 1 июля этого года, сообщил председатель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим.

Согласно данным Фонда соцстраха ключевые показатели при использовании бумажных листов нетрудоспособности выглядят следующим образом: всего 11 800 медицинских организаций выдают больничные листы во всех регионах России, в год выдается гражданам 40 млн листов нетрудоспособности, при этом 1,6 млн листов оказываются испорченными (заполненными с ошибками). Выплаты по нетрудоспособности достигают 331,07 млрд руб. в год. В системе ФСС зарегистрированы 52 млн застрахованных граждан.