Марин Ле Пен обвинили в злоупотреблении средствами Европарламента

Лидеру французского «Национального фронта» Марин Ле Пен предъявили во Франции обвинения в злоупотреблении средствами Европейского парламента, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителей прокуратуры.

Предполагается, что Ле Пен вместе с соратниками по партии в прошлом платили зарплаты помощникам, но те при этом выполняли работу, не имевшую отношения к Европарламенту. В итоге, по данным следствия, на эти цели они истратили около 5 млн евро. Сама Ле Пен эти обвинения отрицает.

AP напоминает, что ранее в феврале обвинения по этому делу были также предъявлены одной из помощников Ле Пен, о которых идет речь.