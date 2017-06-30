Меркель и Путин обсудили повестку саммита G20 в Гамбурге

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. «В преддверии саммита G20 в Гамбурге (7–8 июля) лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума. Затронуты также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте президента России. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.