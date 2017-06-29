Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на полях G20

Президент США Дональд Трамп будет проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил в четверг советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает ABC News.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча лидеров двух стран может пройти на полях саммита.

«Что касается встречи, то так или иначе Путин и Трамп будут находиться в Гамбурге на одном мероприятии, поэтому так или иначе они смогут каким-то образом пообщаться, что касается отдельной полноформатной встречи, то пока каких-либо наработок, к сожалению, нет», – указал он.