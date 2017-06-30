Лавров: телефонные контакты Путина и Трампа говорят о желании преодолеть проблемы в отношениях стран

У лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть желание преодолеть ненормальность в двусторонних отношениях и договариваться по международным вопросам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, об этом свидетельствует содержание их телефонных разговоров.

«Самое главное - то, что будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично», - сказал Лавров, выступая на Примаковских чтениях.

«Все-таки личный контакт президентов в дополнение к их телефонным разговорам очень важен, тем более, что, судя по телефонным разговорам, у них есть желание у обоих преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась, и начать договариваться по конкретным вещам, от которых зависят и двусторонние отношения, включая интересы бизнеса, и решение международных проблем», - отметил министр.

Трамп проведет переговоры с Путиным во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает ABC News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча лидеров двух стран может пройти на полях саммита.