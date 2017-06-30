Гражданам Киргизии могут разрешить работать в России по национальным правам

Думский комитет по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Киргизии права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, передает РИА «Новости».

С 1 июня в России введен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

«Необходимость получения российских водительских удостоверений для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, во многом вызвана недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств. Под действие указанного федерального закона подпадают и граждане Киргизской Республики», — говорится в проекте документа.

Авторы проекта обращения отмечают, что в Конституции Киргизии закреплено, что русский язык употребляется в этом государстве в качестве официального. «Это положение предполагает хорошее знание гражданами Киргизской Республики русского языка, в том числе и изучение на нем правил дорожного движения», — отмечается в документе.