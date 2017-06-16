В России разрешили водить автомобиль с правами, выданными в Белоруссии

Россия разрешила использовать выданные в Белоруссии водительские права для работы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Приняли решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года», - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совмина Союзного государства России и Белоруссии.

По словам Медведева, были приняты решения по стимулированию промышленной кооперации, утверждены индикативные балансы в топливно-энергетической сфере, а также подписаны документы о сотрудничестве в вопросах миграции.