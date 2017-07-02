После ДТП в Татарстане задержана гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов»

Следователи задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов» в рамках дела о ДТП в Татарстане. В фирме проводятся обыски, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по республике.

Ночью пассажирский междугородний автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком в Татарстане, сообщили в МВД по региону. По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

По уточненным данным, жертвами аварии стали 14 человек, еще 12 госпитализированы.