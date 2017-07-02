Задержаны водители автобуса и грузовика, столкнувшихся в Татарстане

МВД по Республике Татарстан сообщило о задержании водителей автобуса и грузовика, столкнувшихся в Татарстане. Водитель грузовика опрашивается следователями, два водителя автобуса находятся в больнице, «процессуальные действия в отношении них будут проводиться по мере их выздоровления».

Ранее сообщалось, что следователи задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов» в рамках дела о ДТП в Татарстане. В фирме проводятся обыски.

Ночью пассажирский междугородний автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком в Татарстане. По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Жертвами аварии стали 14 человек, еще 12 госпитализированы.