Захарова заявила о начале пропагандистской кампании против Дамаска

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ об использовании сирийской армией химического оружия.

«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — написала Захарова в Facebook.

Некоторые СМИ в субботу сообщили, что 30 боевиков отравились хлором в Айн-эт-Терме. Командование сирийской армии назвало эти сообщения лживыми и сфабрикованными.