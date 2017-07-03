Замгоссекретаря встретится с российским послом в США

Заместитель госсекретаря Томас Шэннон сегодня планирует провести встречу с послом России в США Сергеем Кисляком, следует из публичного расписания на сайте американского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что встреча пройдет в формате рабочего обеда.

Консультации России с Шенноном прервались после введения Вашингтоном санкций. В частности, его визит, планировавшийся на 23 июня, не состоялся.

Кисляк стал фигурантом серии скандалов о вмешательстве России в президентские выборы в США. Неверно изложенные детали контактов с ним стоили должности экс-советнику по нацбезопасности президента США Майклу Флинну.

25 июня экс-посол США в России Майкл Макфол объявил о готовности Кисляка вернуться в Москву. В российском МИДе эту информацию не подтвердили, сославшись на то, что сроки полномочий послов находятся в ведении президента. Через два дня Американско-российский деловой совет анонсировал прощальный прием в честь Кисляка, намеченный на 11 июля. Позже источник «Интерфакса» сообщал, что Кисляк «возвращается в Москву уже в июле».