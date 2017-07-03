«Коммерсантъ»: МВД закрыло дело о выводе 10 млрд рублей за рубеж

Следственный департамент МВД прекратил дело о выводе миллиардов рублей за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака, пишет «Коммерсантъ». По его данным, расследование прекращено «за отсутствием состава преступления», следователи признали, что сделки были реальными. Бывшие обвиняемые – Константин Сергутин и Александр Домрачев – получили право на реабилитацию, отменен заочный арест и розыск бывшего совладельца БВА-банка Владимира Щербакова.

О начале расследования МВД сообщило в феврале 2015 г. По версии следствия, преступная группа за небольшой процент незаконно переводила за рубеж с 2011 г. более 10 млрд руб. в валюте. Щербакова следствие считало руководителем схемы. Его правой рукой полицейские следователи называли заместителя главы банка Константина Сергутина, возглавлявшего также ОАО «НТЦ “Спецпроект”. Роль непосредственного исполнителя в материалах уголовного дела была отведена г-ну Домрачеву, который якобы специально создал несколько фирм – ОАО «Технотранссервис инжиниринг», ЗАО «ТТС-прогресс» и др. Схемы заключались в следующем: близкие к Щербакову и его партнерам компании закупали для ФГУП «Гознак» никелевый порошок и акриловую смолу в Сингапуре, но сначала поставляли в страны Евросоюза, откуда по многократно завышенной цене ввозили в Россию. Деньги члены группы выводили в Сингапур под видом оплаты поставок через ряд московских банков, считало следствие.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой».

Руководство Гознака заявляло об отсутствии ущерба и говорило, что довольно ценой и качеством товара. Сергутин и Домрачев вину не признавали и настаивали, что мнимых сделок не было. Под домашним арестом они провели 16 месяцев и были освобождены в мае 2016 г., когда начали знакомиться с материалами дела. В конце прошлого года обвинительное заключение было отправлено для утверждения в Генпрокуратуру, но замгенпрокурора Виктор Гринь вернул дело его для доследования.

23 июня истекал очередной срок следствия, продлевать его не стали и закрыли дело с санкции заместителя руководителя следственного департамента МВД Александра Краковского. Ранее из материалов дела было выделено отдельное расследование о возможном хищении средств Гознака при закупке товаров по завышенным ценам.