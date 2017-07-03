СМИ: Саудовский король не поедет на саммит G20 из-за Катара

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Германию из-за кризиса вокруг Катара, пишет Daily Sabah со ссылкой на саудовские дипломатические источники. Вместо него королевство будет представлять министр финансов Мохаммед аль-Джадаан.

С 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты заявили о разрыве дипломатических отношений и транспортного сообщения с Катаром, обвинив эту страну в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств. Затем к ним присоединились и другие арабские страны. Еще некоторые государства понизили статус отношений с Катаром.

Затем Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выдвинули Дохе ультиматум из 13 условий, среди которых закрытие телеканала «Аль-Джазира» и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном. В выходные Катар заявил, что отвергает все требования. 3 июля коалиция продлила срок ультиматума еще на 48 часов.