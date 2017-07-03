Арабские страны продлили срок ультиматума Катару по его просьбе

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет удовлетворили запрос правительства Кувейта об отсрочке истечения ультиматума Катару на 48 часов, сообщает Al Arabiya со ссылкой на их совместное заявление. Просьба от отсрочке исходила от самого Катара, передавало агентство Kuna. Правительству Кувейта, являющемуся посредником в переговорах между Катаром и арабскими странами, передал катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

В начале июня ряд арабских стран обвинил Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их дела. Следствием стал разрыв дипотношений с этой страной и введение экономической блокады. В Дохе отвергли обвинения.

22 июня Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия передали Катару ультиматум из 13 условий, исполнить которые предлагалось в течение 10 дней. Арабские страны требовали от Катара, в частности, прекратить военное сотрудничество с Турцией и закрыть ее военную базу. Катар заявил, что требования невыполнимы и призвал пересмотреть условия.