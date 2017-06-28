Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара возвращения банковских депозитов

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн требуют от Катара возвращения банковских депозитов, находящихся на счетах в финансовых учреждениях государства, пишет Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на высокопоставленные источники в банковской сфере в странах Персидского залива.

На данный момент три аравийские монархии обратились к Дохе с требованием «о возвращении краткосрочных вкладов в банках Катара». По данным издания, речь идет о $16 млрд. При этом на катарском рынке наблюдается дефицит валюты США. Крупнейшие банки страны стали использовать методы, направленные на поощрение физических и юридических лиц продавать банкам имеющиеся в их распоряжении доллары.