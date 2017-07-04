Трамп ожидает от Китая «тяжелого хода» против КНДР, Япония – конструктивности от России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск северокорейской баллистической ракеты в своем твиттере, опережая официальные комментарии Белого дома, отмечает Reuters.

«Северная Корея только что осуществила запуск очередной ракеты. Могут ли эти парни сделать что-то лучшее со своей жизнью? Сложно поверить, что Северная Корея и Япония продолжат с этим мириться», – написал американский президент. Он также выразил надежду на то, что Китай «сделает тяжелый ход против Северной Кореи и окончательно положит конец этому нонсенсу». США уже несколько месяцев призывают Китай оказать серьезное давление на КНДР.

Баллистическая ракета была запущена КНДР 4 июня, когда в США отмечают День независимости, и накануне саммита G20, на котором, как ожидается, северокорейская программа станет одной из главных тем.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже заявил о намерении отдельно обсудить северокорейскую проблему с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Токио предлагает Москве и Пекину занять «более конструктивную» позицию в связи с политикой КНДР, сообщает Reuters.

Встреча Путина и Цзиньпина прошла накануне в Москве в неформальной обстановке. Официальные переговоры намечены на сегодня.