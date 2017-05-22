Китай попросил у США 100 дней для оказания давления на КНДР – СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента США Дональда Трампа не принимать жестких мер в отношении КНДР в течение 100 дней, пишет японская газета Asahi со ссылкой на японские и американские источники.

В начале апреля Трамп на встрече с Си Цзиньпином в США напомнил, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай и это дает Пекину мощные рычаги воздействия на Пхеньян, сообщили источники издания. По их данным, Трамп заявил, что если эти рычаги не будут использованы, то США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний.

В ответ Си Цзиньпин запросил 100 дней для оказания давления на Пхеньян. По данным Asahi, стороны договорились, что «в случае новой крупной провокации» со стороны КНДР примут против нее односторонние решительные меры.

Трамп ранее предупреждал, что США предпримут односторонние действия, чтобы устранить ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, если Китай не усилит давление на режим в Пхеньяне. «У Китая большое влияние на Северную Корею. И Китай либо примет решение, чтобы помочь нам с КНДР, либо нет, – сказал Трамп. – Если они согласятся, это будет очень хорошо для Китая, если они этого не сделают, хорошо не будет никому». В то же время он заявил, что, «если Китай не собирается решать северокорейскую проблему, это сделаем мы».