Трамп обещал Меркель поддержку в проведении G20

Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита G20, который состоится в Гамбурге 7–8 июля, пообещал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель поддержку в проведении успешного саммита, сообщает Deutsche Welle.

В ходе телефонной беседы лидеры обсудили повестку предстоящей встречи, сообщает пресс-служба Белого дома. Они подробно обсудили такие темы, как защита климата, поддержка женщин-предпринимателей, а также проблемы торговых отношений, включая избыточные мощности по производству стали в мире. По данным The Hill, хозяин Белого дома позвонил канцлеру на следующий день после сообщения Reuters о том, что в предвыборной программе партии Меркель Христианско-демократический союз не рассматривает США в качестве друга. Сама Меркель на прошлой неделе также заявляла, что «эра, когда мы могли полностью полагаться на других, в определенной степени прошла. Европе нужно взять судьбу в свои руки».

Предыдущую встречу с Трампом на саммите G7 Меркель расценила как неудовлетворительную, отмечает издание. Лидер Германии резко критиковала Трампа за выход из Парижского соглашения по климату. «Мы знаем, что американское правительство придерживается определенных мнений, и я не ожидаю, что в результате двухдневной поездки в Гамбург эти мнения поменяются», – заявила она накануне G20.