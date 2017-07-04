Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал депутатов Европарламента за неявку на пленарное заседание, на котором планировалось рассмотреть отчет о полугодовом председательстве Мальты в ЕС и о подвижках в решении проблемы мигрантов. Юнкеру возражал спикер Европарламента Антонио Таяни. ВВС называет их перепалку самой едкой ссорой представителей ветвей власти ЕС за последние несколько лет.

Юнкер назвал смехотворным то, что на утреннее заседание пришли около 30 депутатов из 751. Он высказал мнение, что так работать - несерьезно. Таяни обвинил чиновника в проявлении неуважения к парламенту: «Вы можете критиковать работу Европарламента, но в полномочия Еврокомиссии не входит контроль за парламентом, это парламент должен контролировать ЕК». Юнкер парировал, что сейчас в зале не так много депутатов, чтобы было кому контролировать Еврокомиссию. Он заявил, что больше на подобные дебаты не пойдет, и выразил уверенность, что если бы к депутатам пришли канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон, зал был бы полон.

Корреспондент ВВС сообщил, что всего насчитал в зале пленарных заседаний менее 100 человек, включая делегации, сопровождавшие Юнкера и премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Евродепутат от Великобритании в интервью предположил, что дело может быть в начале сезона отпусков. По другой версии, депутаты могли решить не идти на пленарное заседание, поскольку были отменены многие дебаты, намечавшиеся в этот день. Наконец, кто-то мог предпочесть отправиться во Францию на похороны первого спикера Европарламента Симоны Вейль.

Российская Госдума давно борется за посещаемость пленарных заседаний. В 2005 г. с инициативой бороться с прогульщиками выступила зампред Госдумы Любовь Слиска, но идею не поддержал тогдашний спикер Борис Грызлов. В марте 2010 г., мониторить посещаемость депутатов и сенаторов предложила Общественная палата. Предложения думских оппозиционеров наказывать прогульщиков и запрещать передачу карточек не поддерживались. выступали представители думской оппозиции, но их инициативы не поддерживались. В апреле 2010 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев потребовал повысить дисциплину парламентариев и запретить прогулы. «Это не моя компетенция <...> но, как гарант Конституции, я не могу не сказать, что меня удивляет картинка из зала заседаний Госдумы, когда там сидит 10–15% от списочного состава», – заявил он тогда. Он потребовал внести соответствующие изменения в законодательство. Поправки в регламент, допускающие передачу голоса от одного депутата к другому, были внесены в Думу в июне того же года. Впрочем, позднее единороссы расширили список ситуаций, в которых депутатам разрешалось пропускать заседания и доверять свой голос товарищам.

Осенью 2016 г., вскоре после выборов, Дума нового созыва запретила депутатам голосовать по доверенности, ввела штрафы за пропуски пленарных заседаний, вместо двух недель в месяц для пленарных заседаний теперь отводится три, отдельная неделя для работы в комитетах отменена - работу в комитетах приходится совмещать с пленарными заседаниями, продолжительность которых увеличилась.