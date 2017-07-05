Арабские страны получили ответ Катара на свой ультиматум

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет получили ответ обвиняемого ими в терроризме Катара на свой ультиматум, сообщает Al Arabiya со ссылкой на текст документа. Из него следует, что ответ был получен при посредничестве Кувейта до истечения определенного срока. Сам документ будет опубликован в свое время.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал арабские страны и Катар к сотрудничеству.

В начале июня ряд арабских стран обвинил Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Декларации они подкрепили разрывом дипотношений и введением экономической блокады. 22 июня в Доху был передан ультиматум из 13 пунктов, включая прекращение военного сотрудничества с Турцией и закрытие ее военной базы. На исполнение ультиматума отводилось 10 дней, позже он был продлен еще на 48 часов. Изначально Катар заявлял, что требования невыполнимы, и призвал к пересмотру условий.