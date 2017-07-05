Заседание СБ ООН по КНДР будет открытым

Заседание совбеза ООН по поводу пуска баллистической ракеты КНДР пройдет в формате отрытого брифинга 5 июля, в 15:00 по местному времени (22:00 мск), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штаб-квартире всемирной организации. Инициаторами встречи выступили Япония и США.

Ранее Вашингтон запросил срочную встречу совбеза ООН в закрытом формате в связи с пуском северокорейской ракеты.

Россия и Китай выдвинули совместную инициативу по решению проблем Корейского полуострова, в частности, предложили КНДР ввести запрет на ядерные и ракетные испытания, а Вашингтону и Сеулу отказаться от масштабных совместных учений. «Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений», - говорится в тексте совместного заявления внешнеполитических ведомств России и Китая, опубликованном 4 июля на сайте российского МИДа.

В документе поясняется, что российско-китайская инициатива основана на предложенных китайской стороной идеях «двойного замораживания» (ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Южной Кореи) и «параллельного продвижения» к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию на полуострове механизма мира, а также на российском поэтапном плане корейского урегулирования.

4 июля Северная Корея запустила ракету «Хвасон-14», которая, по данным Пхеньяна, пролетела 933 км. В КНДР назвали запуск первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты. В США допускают, что была запущена именно межконтинентальная ракета. Российские военные полагают, что ракета могла быть средней дальности.