КНДР: Испытанная 4 июля баллистическая ракета способна нести ядерный заряд

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запущенная 4 июля межконтинентальная баллистическая ракета способна нести крупный и тяжелый ядерный заряд, сообщает Reuters. Он признал пуск «успешным», подчеркнув, что теперь в арсенале КНДР – весь спектр стратегического оружия, включая атомную и водородную бомбы, а также межконтинентальные баллистические ракеты.

«С широкой улыбкой он (Ким Чен Ын) заявил чиновникам, ученым и техникам, что США будут недовольны… поскольку им подарили «пакет подарков» на День независимости», - приводит его слова KCNA. Северокорейский лидер призвал отправлять США больше таких подарков.

Накануне КНДР сообщила, что ракета пролетела 933 км, поднявшись на высоту 2800 км. В российском Минобороны заявили, что дальность полета составила 510 км, а высота 535 км, то есть речь идет о баллистической ракете средней дальности. Представитель Пентагона, тем не менее, сослалась на мнение некоторых экспертов, полагающих, что ракета КНДР может достичь не только Аляски, но и материковой части США.

Госсекретарь Рэкс Тиллерсон призвал принять серьезные меры в отношении Северной Кореи. США настаивают на созыве закрытого заседания СБ ООН.