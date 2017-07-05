США созывают закрытое заседание СБ ООН по КНДР

Соединенные Штаты настаивают на проведении закрытого заседания СБ ООН для обсуждения последнего пуска баллистической ракеты 4 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской миссии при всемирной организации. Заседание 15 членов СБ может состояться 5 июля, сообщил он.

Накануне празднования Дня независимости в США Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая преодолела рекордное расстояние: 933 км за 37 минут, поднявшись на высоту 2400 км. Таким образом, северокорейская ракета может достичь территории Аляски.