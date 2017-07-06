Защищать Януковича на процессе о госизмене будет бесплатный адвокат

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко вышли из процесса, потому что их клиент отказался от их услуг. Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело, по которому бывший глава государства обвиняется в госизмене, удовлетворил ходатайство защитников. По требованию гособвинения, Януковичу назначен бесплатный адвокат, сообщает УНИАН.

Сердюк и Федоренко объяснили журналистам, что Янукович решил отказаться от их услуг после того, как на предварительном заседании суда защите было отказано в его участии в судебном процессе, а также в вызове ряда свидетелей.

Оболонский суд назначил следующее заседание на 12 июля. Предполагается, что адвокат экс-президента по назначению туда явится.

Военный прокурор Руслан Кравченко высказал мнение, что отказ от адвокатов - это попытка обвиняемого затянуть процесс: новому защитнику потребуется время для изучения материалов дела, в деле 19 томов. «Сторона обвинения считает, что данная позиция Януковича направлена только на затягивание времени процесса, потому что это лицо уклонялось от органов досудебного расследования, сейчас уклоняется от суда, чтобы избежать уголовной ответственности», - цитирует его «Лигабизнесинформ».

Теперь уже бывший адвокат Януковича Сердюк также сообщил журналистам, что экс-презиент просит Генпрокуратуру Украины возбудить уголовное дело о государственном перевороте в стране. Как передает «Лигабизнесинформ», заявление в ГПУ было направлено 20 июня. По словам адвоката, Янукович считает, что умышленный и организованный насильственнй захват власти привел к потере Крыма и территориальной целостности Украины и к началу войны в Донбассе. Причастными к госперевороту Янукович считает министра внутренних дел Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, нынешнего спикера Рады Андрея Парубия, председателя СНБО Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и других.