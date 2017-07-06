Ликсутов рассказал, для кого транспортная ситуация в Москве улучшилась

За последние семь лет транспортная ситуация в Москве существенно улучшилась, особенно для пешеходов и пользователей общественного транспорта. Как передает «Интерфакс», это заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он сослался на личный опыт.

«Я пользуюсь общественным транспортом - пригородными поездами, метрополитеном, иногда наземным транспортом. Из моего личного пользовательского опыта первое, что бросается в глаза, что подвижной состав обновляется, это видно, появилась более удобная система оплаты за проезд. Также мы особенно следим за чистотой в метрополитене, заставляем клининговых подрядчиков в метро работать более качественно», - сказал чиновник.

По словам Ликсутова, за последние 7 лет столичные власти поменяли стратегию развития транспорта. «В 2010 г. была тяжелая ситуация, москвичи считали транспортную проблему проблемой номер один. Транспортному комплексу надо было реагировать», - объяснил он. Раньше в приоритете был личный транспорт, «вся красота тротуаров закапывалась в асфальт, на пешеходов не реагировали», напомнил заммэра. Приоритеты у городских властей поменялись после участия чиновников в различных международных конференциях и получения призов. «Мы выбрали другую стратегию, иного варианта у нас не было», - сказал Ликсутов.