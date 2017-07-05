Ликсутов прокомментировал предостережение о поездках в метро в часы пик

Московский метрополитен готов принять всех желающих и в часы пик, и в любое другое время, заявил ТАСС заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Ранее первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что на станциях стали размещать плакаты с информацией о пиковой загрузке поездов, чтобы пассажиры могли лучше рассчитывать оптимальное время поездки. Сообщение об этом «РИА Новости» сначала опубликовало под заголовком «Пассажиров московского метро просят воздержаться от поездок в часы пик».

По мнению Ликсутова, в словах Латыпова не было призыва к отказу от использования метро. «Это чисто информационная история и страсть СМИ к громким заголовкам. Правительство Москвы считает, и мы неоднократно это говорили, что самый разумный способ передвижения в часы пик - исключительно городской транспорт. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который двигается по выделенным полосам», - заявил чиновник. За счет ввода Московского центрального кольца и развития наземного транспорта «удалось сократить загрузку, например, Кольцевой линии» метро на 15%, добавил заммэра. Он заверил, что и метро, и наземный транспорт примут всех желающих «и в часы пик, и вне часов пик».

Ранее сообщения о том, что пассажиров призвали не ездить в метро в час пик, опровергали пресс-служба метрополитена и портал департамента транспорта Москвы.