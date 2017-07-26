Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Улюкаева

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развитию Алексея Улюкаева, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу», - добавили в Генпрокуратуре.

13 июля Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа.

23 мая официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере).