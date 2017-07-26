Дело Улюкаева передали в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева передано в Генеральную прокуратуру. «Следователь на заседание не явился, но прислал ответ, согласно которому дело Улюкаева передано в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения», – заявила судья на заседании Мосгорсуда.

Суд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру. «Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения», – огласила решение судья в среду. 13 июля Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность. Бывший министр был задержан в ночь на 15 ноября 2016 г. после посещения офиса «Роснефти». Суд отправил его под домашний арест, сам Улюкаев свою вину не признает.