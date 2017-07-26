Захарченко: окончательного решения о создании Малороссии нет

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объяснил свое заявление об учреждении нового государства – Малороссии. По его словам, эта инициатива – призыв к дискуссии и дальнейшей разработке конкретных предложений.

«Действительно, инициатива вызвала большой резонанс. Причем мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию. Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины. Большое количество людей поддержали идею переучреждения Украины», – сказал Захарченко в эфире телеканала «Оплот».

По его словам, не все поддержали предложенное название – Малороссия, также не определен состав, формат и время созыва легитимного учредительного собрания. «Иными словами, окончательные решения еще не приняты, но самое главное, дискуссия будет продолжена», — приводит его слова пресс-служба главы ДНР.