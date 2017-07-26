США и Украина обсуждают регулярные поставки американского оружия

Между США и Украиной продолжается обсуждение возможности поставок оборонительного оружия Киеву, сообщил на брифинге в среду представитель Пентагона Джефф Дэвис. «Изменений в политике, о которых мы могли бы сообщить, нет. Но мы регулярно обсуждаем это (этот вопрос)», - сказал он.

Ранее британский телеканал BBC сообщил, что новый специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения.

«Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», - заявлял он.