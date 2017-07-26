Саакашвили рассказал, что будет делать после лишения гражданства Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что останется в Киеве, даже если его лишат гражданства Украины.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

«Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по майдану. Я живу сейчас тут неподалеку», — сказал Саакашвили в интервью украинскому изданию «Новое время» накануне публикации решения о лишении его гражданства.

Как сообщает издание, Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц рядом с майданом Незалежности. При этом, по утверждению экс-президента Грузии, осенью он собирается оттуда съехать. «Посмотрим, может, что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии», — сказал он.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого паспорта помимо украинского.