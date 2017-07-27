МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в четверг

Главное управление МЧС по Москве в ночь на четверг выпустило предупреждение о возможных грозах с градом в ближайшие часы, сообщает «Интерфакс». Управление сослалось на прогноз Росгидромета. Синоптики предупредили, что местами непогода может сохраниться и утром 27 июля. Ожидался кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12-17 м/с.

МЧС предупредило, что при ухудшении погоды ветер может валить деревья и плохо укрепленные рекламные конструкции и срывать крыши с домов, возможны обрывы проводов.

Позднее утром дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Москвы Николай Смирнов сказал РБК, что это предупреждение было актуально в течение одного-двух часов ночью. «Этот фронт уже ушел, и больше экстренных предупреждений не было», — добавил он.